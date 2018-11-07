يوم تاريخي.. دخول أول مسلمتين للكونغرس الأمريكي

واشنطن-العنوان

فازت المسلمتان رشيدة طيلب وإلهان عمر بعضوية الكونغرس الأمريكي في خطوة تاريخية أولى بالولايات المتحدة.

وحققت إلهان عمر وهي لاجئة صومالية بمقعد في الكونغرس عن منطقة ذات غالبية ديمقراطية في ولاية مينيسوتا، كما تمكنت رشيدة طليب العاملة في مجال الحقل الاجتماعي والمولودة في ديترويت لأبوين فلسطينيين مهاجرين من الفوز أيضًا بمقعد في الكونغرس، دون أن تتواجه مع منافس جمهوري في منطقتها.

وبفوزها، ستكون إلهان عمر (36 عاما) التي فرت من الحرب الصومالية قبل 28 عاما أول مشرعة أميركية من أصل صومالي وأول محجبة في الكونغرس.

وستحل في مجلس النواب الأميركي محل العضو المسلم كيث إيليسون الذي قرر عدم خوض الانتخابات للتفرغ للتنافس على منصب المدعي العام للولاية.

والمحامية ذات الأصول الفلسطينية، رشيدة طليب، أصحبت أول امرأة عربية مسلمة تدخل الكونغرس الأمريكي.

رشيدة طليب (42 عاما) هي الأكبر من بين 14 أخ وأخت، ولدوا جميعاً لأبوين مهاجرين من الضفة الغربية في فلسطين وقد نالت الشهادة الجامعية في العلوم السياسية عام 1998، ثم حصلت على شهادة في القانون عام 2004.

ومن خلال عملها محامية دخلت ساحة العمل السياسي، وكانت ناشطة في العمل الاجتماعي والبيئي في ولايتها.

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