الديمقراطيون يحتفظون بحكم ولاية كاليفورنيا

نجح الحزب الديمقراطي الأمريكي، خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، في الدفاع عن منصب حاكم ولاية كاليفورنيا، الأكثر تعدادا للسكان بين الولايات الأمريكية، حيث فاز جافين نيوسم51، نائب حاكم الولاية الواقعة على الساحل الغربي للولايات المتحدة، ضد منافسه الجمهوري جون كوكس 63 عاما، وذلك حسبما أفادت عدة قنوات أمريكية مُجمِعةً مساء أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وبذلك سيخلف نيوسوم، الديمقراطي جيري براون، 80 عاما، والذي لم يعد من حقه الترشح بعد فوزه بفترتين.

يشار إلى أن براون الذي حل عام 2011 محل الجمهوري أرنولد شوارزينجر وكان أكبر حكام الولايات الأمريكية سنا، من أشد منتقدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

كما أعلن نيوسوم، هو الآخر عزمه الوقوف أمام ترامب.

وتصنف ولاية كاليفورنيا كولاية، كصاحبة أكبر خامس اقتصاد على مستوى العالم.

كما تعتبر الولاية رائدة عالميا في حماية المناخ.

وتراهن الولاية من خلال مبادرات خاصة بها على مستوى العالم على إرسال رسائل واضحة ضد سياسة المناخ التي تنتهجها حكومة الرئيس ترامب.

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