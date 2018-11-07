تأجيل اجتماع وزير الخارجية الأمريكي ومسئولين كوريين شماليين في نيويورك

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن اجتماعا بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، ومسئولين كوريين شماليين كان مقررا عقده هذا الأسبوع في نيويورك تم تأجيله إلى وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة هيذر نويرت، في بيان لها، إن الاجتماع سوف يعقد عندما "يسمح الجدولان" الخاصان بالجانبين، مضيفة أن "المحادثات الجارية مستمرة".

كما أكدت أن الولايات المتحدة "لا تزال تركز على الوفاء بالالتزامات التي وافق عليها الرئيس (الأمريكي دونالد) ترامب والزعيم (الكوري الشمالي) كيم (جونج أون) في قمة سنغافورة في يونيو".

وفي القمة، قال الزعيم الكوري الشمالي، إنه على استعداد لنزع السلاح النووي، لكنه لم يقدم منذ ذلك الحين سوى القليل من الدلالات الملموسة على التقدم.

وكانت هناك أيضا محادثات مباشرة بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية.

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