نانسي بيلوسي تتعهد بوضع ضوابط وتوازنات للبيت الأبيض

تعهدت الديمقراطية نانسي بيلوسي، التي يتوقع أن تصبح رئيسة لمجلس النواب الأمريكي، بوضع "ضوابط وتوازنات" للبيت الأبيض خلال الجلسة القادمة للكونجرس.

وقالت "بيلوسي"، في كلمة ألقتها أمام مؤيديها: "ستكون هناك مساءلة وسنكافح من أجل الحزبين.. كفانا ما لدينا من الانقسام".

ووعدت بالعمل على خفض تكلفة الرعاية الصحية والأدوية التي تستلزم وصفة طبية والاستثمار في البنية التحتية. كما تحدث الجمهوريون عن العمل مع الديمقراطيين في هذا الشأن بعد الانتخابات، حيث بدأ الجانبان في الإشارة إلى المجالات المفتوحة للتعاون.

وتعهدت بيلوسي بـ"تطهير الفساد من أجل جعل واشنطن تعمل لكل الأمريكيين".

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