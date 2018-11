الكرلمين: لا تلوح في الأفق آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية

أعلن مجلس الشيوخ الروسي «الكرملين» الأربعاء عدم رؤيته لأي آفاقا لتحسن العلاقات مع الولايات المتحدة بعد انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة معبرًا في الوقت نفسه عن انفتاحه للحوار مع الولايات المتحدة.

وقال المتحدث باسم الكرملين «ديمتري بيسكوف» في تصريح للصحفيين إن روسيا ستعتبر أي عقوبات جديدة تفرضها الولايات المتحدة فيما يتعلق بالأسلحة الكيماوية غير قانونية.

وأضاف قائلا :

“يمكننا القول بدرجة كبيرة من الثقة إنه لا تلوح في الأفق بالتأكيد آفاق مشرقة لتطبيع العلاقات الروسية الأمريكية، لكن هذا لا يعني أننا لا نريد حوار”.

يأتي ذلك في حين حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الثلاثاء من فرض عقوبات إضافية على روسيا لأنها لم تقدم ضمانات مقبولة على عدم استخدام أسلحة كيماوية بعد هجوم بغاز أعصاب على جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة.

وأضاف بيسكوف :

“نعتبر القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على روسيا غير قانونية. نحن نواجه عدة مشاكل تتطلب تواصلا بين روسيا والولايات المتحدة، مشاكل استقرار إستراتيجي وضبط أسلحة. وبدون حوار هذه المشاكل لا يمكن أن تحل تلقائيا”.

