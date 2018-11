لأول مرة.. مسلمتان من أصول عربية في الكونغرس الأمريكي

فازت مرشحتان مسلمتان، كلتاهما من أصول عربية، “إلهان عمر” من جذور صومالية و”رشيدة طليب” من جذور فلسطينية في انتخابات الكونغرس الأمريكي. وكما فازت بالانتخابات “أوكاسيو كارتيس”، وهي شابة تبلغ من العمر 29 سنة، وهي الأصغر عمراً في تاريخ الكونغرس. وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس. في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون. وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات “التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي”.

