إنهاء حالات الاحتجاز التعسفي

ايوان ليبيا – وكالات

عقدت لجنة التفتيش على أماكن الاحتجاز ومؤسسات الإصلاح والتأهيل المشكلة بقرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم (755) لسنة 2018م، اجتماعها الأول بمقر وزارة العدل أمس الثلاثاء 6 نوفمبر 2018م.

واستعرضت خلاله المهام المناطة باللجنة وآلية تنفيذها بما يضمن عدم وجود مخالفات في هذا الشأن، وكذلك ضمان عدم احتجاز الأشخاص دون سند قانوني، ووضع خطة استراتيجية لإنهاء حالات الاحتجاز التعسفي وتحديد مواعيد نهائية لإنهائها إن وجدت، بالإضافة إلى تقديم تقارير بذلك خلال الاجتماع القادم.

وترأس الاجتماع خالد أبوصلاح الحسناوي، وكيل وزارة العدل لدولة القانون وحقوق الإنسان رئيس اللجنة، بحضور أعضاء اللجنة.

وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها على ضرورة أن تتضمن التقارير المقدمة من أعمال أعضائها خلال الاجتماع القادم النتائج والتوصيات المعدة من قبلهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا