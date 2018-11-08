يونايتد يحب تورينو.. الزيارة الثالثة تقتل يوفنتوس مجددا وتفاؤل لكلا الفريقين

نجح مانشستر يونايتد في تحقيق انتصارا ثمينا على حساب مضيفه يوفنتوس في ملعب أليانز في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة.

الانتصار جاء رغم تأخر الشياطين الحمر بهدف دون رد وقلبوا تأخرهم لانتصار بهدفين في الدقائق الأربعة الأخيرة.

ذلك الانتصار يعد هو الثالث على التوالي ليونايتد في تورينو سواء كان ذلك في ملعب يوفنتوس القديم ديلي ألبي أو الجديد أليانز.

ومن أصل خمس مرات حل فيها يونايتد ضيفا على يوفنتوس في إيطاليا في دوري أبطال أوروبا فاز الفريق الإنجليزي ثلاث مرات وهُزم مرتين.

المرة الأولى والثانية التي هُزم فيها يونايتد كانتا في دور المجموعات.

وفي موسم 1998-1999 التاريخي ليونايتد حل الفريق ضيفا على يوفنتوس لملاقاته في إياب نصف نهائي البطولة بعد التعادل في أولد ترافورد إيجابيا بهدف لكل فريق.

اللقاء نفسه لم يكن سهلا فيوفنتوس تقدم في أول 11 دقيقة بهدفين لكن ما حدث بعد ذلك كان تاريخيا.

ثلاثية من روي كين ودوايك يورك وأندي كول منحت كتيبة المدرب أليكس فيرجسون وقتها التأهل للنهائي.

اللقاء الثاني كان في دور المجموعات لموسم 2002-2003 جاء عقب انتصار يونايتد في إنجلترا بهدفين لهدف، وفاز الشياطين الحمر بثلاثة دون رد.

سجل الأهداف آنذاك ريان جيجز (هدفين) وهدف لرود فان نيستلروي.

وأخيرا جاءت المباراة الأخيرة التي فاز بها يونايتد بهدفي خوان ماتا وأليكس ساندرو بالخطأ في مرماه.

ولكن رغم الهزيمة فإن يوفنتوس قد يتفائل بشيء واحد وهو إنه كلما واجه يونايتد فهو يصل لنهائي البطولة وحدث ذلك في عام 1997 و1998 و2003.

لكن الأمر السلبي هنا أن البيانكونيري لم يتوج في كل تلك المحاولات فهل يكسر النحس تلك المرة؟

أما يونايتد فحينما واجه يوفنتوس في 1999 وصل لنهائي البطولة التي توج بها.

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