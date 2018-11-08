رحيم: أعتذر للحكم.. فقدت توازني وسقطت دون أن أعرف ماذا حدث

حرص رحيم ستيرلينج على الاعتذار لفيكتور كاساي حكم مباراة مانشستر سيتي وشاختار دونتسك بعد “خدعة” ركلة الجزاء.

سيتي اكتسح شاختار بسداسية مقابل لا شيء في الجولة الرابعة من المجموعة الأخيرة.

لقاء شهد سقوط رحيم ستيرلينج بفعل اصطدام قدمه في الأرض، ولكنه خدع حكم المباراة ليحصل على ركلة جزاء. (شاهد اللقطة)

وقال رحيم عن اللقطة: “أردت تسديد الكرة وشعرت بفقدان توازن وسقطت”.

وأضاف في تصريحاته مع BT عقب المباراة “لم أعرف ماذا حدث وقتها إلا أننا فقدت التوزان وسقطت”.

وواصل “أعتذر لحكم المباراة”.

وعن الانتصار أمام شاختار، قال رحيم: “كان انتصارا مذهلا. السقوط أمام ليون في الجولة الأولى كان مثل اتصال الاستيقاظ”.

انتصار سيتي أوصل كتيبة جوارديولا للنقطة التاسعة في صدارة المجموعة، بينما تجمد رصيد شاختار عند نقطتين فقط في المركز الأخير.

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