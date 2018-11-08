رونالدو: مانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء ليفوز بالمباراة.. لكن لا نستطيع لوم الحظ

قال كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس أن مانشستر يونايتد لم يقدم أي شيء ليفوز بالمباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء.

وانتصر يونايتد على يوفنتوس بهدفين لهدف في ملعب أليانز في رابع جولات دوري أبطال أوروبا لحساب المجموعة الثامنة رغم تأخره في النتيجة.

وتحدث رونالدو لشبكة “سكاي سبورت” إيطاليا عقب المباراة قائلا: “دوري أبطال أوروبا ليست مسابقة تستطيع الشعور بالراحة فيها لأن أي شيء يمكن أن يحدث”.

وأكمل “سيطرنا على المباراة لـ90 دقيقة وسنحت لنا العديد من الفرص التي كادت تقتل اللقاء في ثلاث أو أربع مرات، ولكننا شعر بالراحة وعوقبنا”.

وواصل “مانشستر يونايتد لم يفعل أي شيء ليفوز بالمباراة، لكن لا ينبغي أن نلوم الحظ لأنه يجب أن تجد حظك بنفسك، وفي تلك الحالة نحن قدمناه هدية لهم”.

وأردف “الآن ينبغي أن نرفع رؤوسنا وأن نلعب بشكل جيد لأننا لازلنا في صدارة المجموعة”.

وبعد ذلك تحدث يوفنتوس لقناة “فيا سبورت فوتبول” الإيطالية عن أول هدف أوروبي له مع يوفنتوس قائلا: “شاهدت الإعادة في غرفة خلع الملابس ولم ألحظ إنه هدف رائع، تحركت بشكل جيد وسددت الكرة بقوة”.

وواصل “أنا سعيد بالهدف لكن حزين لأنه كان ينبغي علينا الفوز بالمباراة بثلاثة أو أربعة أهداف، مانشستر يونايتد لم يقم بشيء”.

وأكمل “أتيحت لهم كرات ثابتة واستغلوها جيدا، أعرف الفرق الإنجليزية دائما ما تبحث عن الكرات الثابتة”.

وتابع “نحن سنتعلم من أخطائنا ولازلنا في صدارة المجموعة”.

وبسؤاله عن حظوظ يوفنتوس في التتويج بلقب دوري الأبطال أجاب “من المبكر جدا الحديث نحن نسير خطوة بخطوة، نحن الآن نتصدر المجموعة والطريق للنهائي طويل للغاية”.

وأتم “الكل هنا يحلم بالفوز باللقب لكن علينا كما قلت أن نركز في كل خطوة، نحن فريق جيد ولدينا مدرب جيد وجمهور رائع، كل شيء يسير خطوة بخطوة”.

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