إيطاليا : انخفاض أعداد المهاجرين القادمين من ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أفاد نائب رئيس الوزراء الإيطالي، ماتيو سالفيني، بأنه تقلص أعداد المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال هذا العام؛ بنحو 80 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشارت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين؛ إلى تجاوز أعداد غرقى المهاجرين في المتوسط خلال هذا العام ألفي مهاجر، عقب العثور على سبعة عشر شخصًا ماتوا غرقا هذا الأسبوع قبالة سواحل إسبانيا؛ مشيرة إلى أن شخصا من بين كل ثمانية مهاجرين واجه الموت في سبتمبر الماضي أثناء عبوره المتوسط بسبب انخفاض القدرة على إجراء عمليات البحث والإنقاذ.

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