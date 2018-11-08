السراج يطالب بإحياء ذكرى المولد النبوي‎

ايوان ليبيا – وكالات

خاطب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، رئيس هيئة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالحكومة بشأن ضرورة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والذي يوافق يوم الأربعاء 21 من شهر نوفمبر الجاري، الثالث عشر من شهر ربيع الأول لعام 1440 هجرية.

وقال السراج في كتاب رسمي لرئيس الهيئة بأن تتخذ الإجراءات والاستعدادات اللازمة لإحياء هذا اليوم في كل المساجد والزوايا لإظهار الفرح والسرور بهذه المناسبة، وذلك لما يعزز من مساعي نشر المصالحة الوطنية وطي صفحة الأحقاد بحسب الكتاب.

يشار إلى أن الهيئة العامة للأوقاف التابعة للحكومة المؤقتة بشرق البلاد، والتي ترأسها مجموعة من المشائخ المنتمين للتيار السلفي، قد عارضت هذا الأمر وأعلنت عدم احتفالها بذكرى المولد النبوي واصفة إياه بأن هذه الأمر يعد مبتدع بحسب رائيها.

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