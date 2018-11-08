حالة الطقس اليوم الخميس 8 نوفمبر

ايوان ليبيا – وكالات

الطقس اليوم الخميس معتدل مع تكاثر للسحب على الساحل الشرقي واحتمال لسقوط الأمطار.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة :-

طقس قليل السحب مع توقع تكون شبورة مائية أثناء الليل وفي الصباح الباكر على بعض المناطق والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “21- 26” درجة مئوية.

بن جواد – سهل بنغازي – الابيار- الجبل الأخضر حتى طبرق – جالو – الجغبوب:-

طقس قليل السحب تتكاثر تدريجيًا واحتمال لسقوط أمطار متفرقة على الخليج وسهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر وأقصى الساحل، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين “23- 28” درجة مئوية تصل في الدواخل “30” درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس -الحمادة:-

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “26- 32 ” درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير:-

طقس مشمس إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “28 -31” درجة مئوية.

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