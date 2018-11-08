الولايات المتحدة تحذر الموانئ وشركات التأمين من التعامل مع ناقلات النفط الإيرانية

حذرت الولايات المتحدة، الأربعاء، جميع الموانئ وشركات التأمين العالمية من التعامل مع السفن الإيرانية، التي وصفتها بأنها "مسئولية قانونية عائمة" بعد إعادة فرض عقوبات أمريكية واسعة ضد ايران.

ومنذ الإثنين، تسعى الولايات المتحدة إلى إنهاء جميع مبيعات النفط الإيرانية وصادراتها الحيوية.

وقال بريان هوك، الممثل الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية، حول السياسة بشأن إيران، إن العقوبات الأمريكية امتدت إلى شركات التأمين.

وقال هوك للصحفيين "إن تقديم هذه الخدمات عن علم لشركات الشحن الإيرانية المشمولة بالعقوبات سيؤدي إلى فرض عقوبات أمريكية".

وأشار إلى أن السفن الإيرانية ستتجه على الأرجح إلى شركات التأمين المحلية، لكنه شكك في قدرة هذه الشركات على تغطية خسائر قد تصل إلى ملايين أو مليارات الدولارات في حال حدوث كارثة كبرى.

وقال هوك "اذا تعرضت ناقلة إيرانية لحادث، ببساطة لن يكون بإمكان شركات التأمين الإيرانية تغطية الخسائر".

وأكد أن الولايات المتحدة التي تتواجد سفنها الحربية في الخليج لا تريد وقوع حوادث.

وقال هوك "نأمل بإخلاص عدم وقوع حوادث، لكن الحوادث هي أمر محتمل بشكل حقيقي بالنظر إلى سجل إيران".

وانسحب الرئيس دونالد ترامب، في مايو، من اتفاق نووي مع إيران، تم التوصل اليه عام 2015 في عهد سلفه باراك أوباما، وبموجب هذا الاتفاق فرضت قيود على برنامج إيران النووي مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليها.

وقالت إدارة ترامب، إن الاتفاق لم يعالج المخاوف الأخرى، مثل دعم طهران لمنظمات إقليمية تعمل بالوكالة مثل حزب الله، وتباهت بتوقعات الانكماش الاقتصادي في إيران بسبب العقوبات الجديدة.

ومع ذلك منحت الولايات المتحدة ثمانية إعفاءات إلى دول، تشمل الصين والهند واليابان، التي لن تفرض عقوبات فورية عليها لمواصلتها شراء النفط الإيراني.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا