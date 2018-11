ضبط لحوم متعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري !!!

قام أعضاء وحدة الدوريات والتحري بجهاز الحرس البلدي طرابلس بقفل صيدلية بمنطقة مشروع الهضبة في طرابلس بالشمع الأحمر وجد داخلها أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع.

كما أقام أعضاء الوحدة خلال جولة تفتيشية الأربعاء رفقة مدير الفرع بإنذار ومخالفة عدد من الأنشطة التجارية الأخرى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

هذا وقام أعضاء مركز الحرس البلدي عين زارة رفقة الإصحاح البيئي ببلدية عين زارة وبحماية البحث الجنائي عين زارة والتدخل السريع بقفل عدد 15 قصاب بالشمع الأحمر ضُبط داخلهم كميات كبيرة من الكبد والأحشاء الفاسدة والمحظورة وكميات من اللحوم المتعفنة وغير صالحة للاستهلاك البشري.

كما تم ضبط كميات من الفراولة غير مطابقة للمواصفات وبدون تاريخ إنتاج وانتهاء ولا بلد المنشئ.

