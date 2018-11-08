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أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، الساعة 09:30 القيم الآتية:

أسعار العملات في ليبيا بالسوق الموازي 
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 5.550 دينار 5.530 دينار
اليورو 6.350 دينار 6.270 دينار
الجنية الاسترليني 7.100 دينار 7.020 دينار
الليرة التركية 1.030 دينار 0.950 دينار
الدينار التونسي 1.930 دينار 1.850 دينار
الجنية المصري 0.300 دينار 0.292 دينار
الدولار الكندي 4.240 دينار 4.160 دينار
الدينار الاردني 7.710 دينار 7.630 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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