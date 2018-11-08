ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، الساعة 09:30 القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|5.550 دينار
|5.530 دينار
|اليورو
|6.350 دينار
|6.270 دينار
|الجنية الاسترليني
|7.100 دينار
|7.020 دينار
|الليرة التركية
|1.030 دينار
|0.950 دينار
|الدينار التونسي
|1.930 دينار
|1.850 دينار
|الجنية المصري
|0.300 دينار
|0.292 دينار
|الدولار الكندي
|4.240 دينار
|4.160 دينار
|الدينار الاردني
|7.710 دينار
|7.630 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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