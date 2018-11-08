ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 8 نوفمبر 2018، الساعة 09:30 القيم الآتية:

العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 5.550 دينار 5.530 دينار اليورو 6.350 دينار 6.270 دينار الجنية الاسترليني 7.100 دينار 7.020 دينار الليرة التركية 1.030 دينار 0.950 دينار الدينار التونسي 1.930 دينار 1.850 دينار الجنية المصري 0.300 دينار 0.292 دينار الدولار الكندي 4.240 دينار 4.160 دينار الدينار الاردني 7.710 دينار 7.630 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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