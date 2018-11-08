مقتل شخص في حادث إطلاق النار بكاليفورنيا الأمريكية

أكدت وسائل إعلام أمريكية، أن رجلا أطلق النار على رواد إحدى الحانات بولاية كاليفورنيا.

وبحسب صحيفة "فينتشرا كانتري ستار"، اليوم الخميس، فإن الشرطة تخشى أن يكون هناك ضحايا في ظل احتمال إطلاق الرجل ما يصل إلى 30 رصاصة في الحانة.

بدأت الواقعة وفقا للصحيفة مساء الأربعاء، بالتوقيت المحلي، وبالتحديد في حدود الساعة الحادية عشرة وثلث مساء، في حانة "بودرلاين بار آند جريل" بمدينة ثاوزاند أوكس في كاليفورنيا.

وذكرت قناة ABC الإخبارية، أن الوضع لم يصبح تحت السيطرة بعد، وقالت إن الشرطة تبحث عن شخص على الأقل أطلق النيران.

ونشرت القناة صورا لرجال أمن يعتنون بمصاب.

وتمت الاستعانة بعدة سيارات للشرطة والإسعاف، ولم يعرف بعد ما إذا كان لايزال هناك أشخاص داخل الحانة.

وتحدث شهود عيان عن وجود مصابين وربما قتلى.

وذكرت قناة ABC، أن هناك قتيلا دون الإشارة لمزيد من التفاصيل.

وبحسب وسائل الإعلام فقد كان هناك حفل جامعي في هذه الحانة المشهورة.

وقال شاهد عيان لقناة ABC، إن شخصا أطلق النيران على حارس وألقى قنابل دخانية ثم فتح النيران على بقية الناس في الحانة.

وقال أحد الشهود، مشيرا لمنفذ الجريمة: "لقد استمر ببساطة في إطلاق النار".

وحسب الشاهد فإن مطلق النار بدا وكأنه من منطقة الشرق الأوسط.

وقال شاهد آخر، إن الجاني أطلق النار على محصلة الحانة بسلاح يدوي وأرداها قتيلة.

وذكرت قناة ABC، أن الوضع مضطرب وغير واضح.

وقال مساعد قائد الشرطة، إنه من غير المعروف حتى الآن، ما إذا كانت الشرطة قد أمسكت بالجاني أم لا.

وعرضت قنوات إعلامية بعد نحو ساعة من الواقعة صورا لرجال الشرطة والإطفاء أمام المبنى الذي وقعت فيه الجريمة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا