الشرطة الإسبانية تحبط مخططا لاغتيال رئيس الوزراء

أكدت السلطات الإسبانية، اليوم، أن الشرطة أحبطت هجوما كان يستهدف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز.

وكتبت شرطة كتالونيا تغريدة قالت فيها، إنها ألقت القبض على رجل أراد قتل " سانشيز"، وعثرت على مخبأ للأسلحة في منزله.

ويمتلك الرجل 63 عاما رخصة من أجل حيازة كمية الأسلحة الكبيرة التي تم العثور عليها في منزله، ويشار إلى أن الرجل يعمل في شركة أمن خاصة.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الرجل أعلن عن خططه لاغتيال سانشيز على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت متحدثة باسم وزارة العدل في كتالونيا: إن المتهم مثل بالفعل أمام قاض، وهو محتجز حاليا في سجن في تيراسا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا