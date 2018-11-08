السبسي يجدد رفضه للإجراءات التي رافقت التعديل الوزاري في تونس

أعلن الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، اليوم الخميس، رفضه مجددا لإجراءات التي توخاها رئيس الحكومة يوسف الشاهد لدى إعلانه التعديل الوزاري.

وقال السبسي، في مؤتمر صحفي اليوم، إن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أعلن عن التعديل الوزاري دون انتظار رأيه بخصوص عدد من الوزراء الذين لم يكن يعرفهم.

وكان يوسف الشاهد أعلن الإثنين الماضي، عن تعديل موسع شمل 13 حقيبة وزارية وخمسة مناصب لكتاب دولة برتبة وزير، ليمهد بذلك لصعود الحكومة العاشرة منذ بدء الانتقال السياسي عام 2011.

لكن الرئيس السبسي، أعلن رفضه للتعديل الوزاري بدعوى عدم التشاور معه، ورفضه للإجراءات التي اتبعها الشاهد.

وقال الرئيس: "وظيفتي الأساسية الحرص على احترام الدستور، الفصل 92 من الدستور يفرض على رئيس الحكومة بإعلام الرئيس بالقرارات المتخذة".

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