الرئيس التونسي: لست في خصومة مع رئيس الوزراء وأنا ضد تمديد حالة الطوارئ

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، "إنني لست في خصومة مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد".

وأضاف السبسي، أن رئيس الوزراء قدم لي معطيات لتمديد الطوارئ، وأنا ضد تمديد حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن مهمتي الحفاظ على الدستور.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا