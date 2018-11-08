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الرئيس التونسي: لست في خصومة مع رئيس الوزراء وأنا ضد تمديد حالة الطوارئ

تم النشر منذُ 10 دقائق
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، اليوم الخميس، في مؤتمر صحفي، "إنني لست في خصومة مع رئيس الوزراء يوسف الشاهد".

وأضاف السبسي، أن رئيس الوزراء قدم لي معطيات لتمديد الطوارئ، وأنا ضد تمديد حالة الطوارئ، مشيراً إلى أن مهمتي الحفاظ على الدستور.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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