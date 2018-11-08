لمة إيطاليا … بقلم / رمضان عبدالسلام

و كأن ليبيا على سعتها؛ ضاقت بهم، ينجذب لفيف ليبي ؛ يدّعي أنه نخبة الليبيين ، أو رضى بالوصف هكذا حتى و هو ليس ، نحو مستعمر البلاد السابق، فرحين متنافسين كما يبدو…

لم يبخل الداعي عليهم ، فاتسع بساطه ليدعو من يشاء من الطليان من يريد … قيل أن الحكومة الطليانية دعت ، و الكنيسة كذلك، و ايني دعت و الوصي الأممي دعا ، و كل من دب دعا … !

لكن هل الذين سيذهبون إلى المائدة الإيطالية يملكون حلا ؟ و قبلاً هل يسعى الإيطاليون إلى حل؟

صحيح ان الغرب لا يريد أن تكون ليبيا على الحال التي هي عليه الآن. هلام هش لا يمكن الإمساك به، و لا الإستفادة منه، و لا اتقاء مضاره؛ فهو ما أراد من عدوانه عليها سنة 2011 إلّا إسقاط هيبتها، لينعم بها كما ظن …

امّا أن يخرجها مما هي فيه ، لتخرج عن طوعه فلا…

لا يظنن أحد ممن سيذهبون إلى إيطاليا أو غيرها ان الغرب سوف يسعى لحل توافقي بين من قدموا انفسهم كمؤثرين في الحالة الليبية … الغرب سوف ينحاز إلى الذي أعانه من الليبيين على اسقاط ليبيا الهيبة و النظام و سيدعمه و يقف إلى جانبه و لو كان في ذلك استمرار لحالة الفوضى التي عليها البلاد … الغرب يريد الليبيين شرطة تحميه من الفوضى التي وطنها في بلادهم …

و للتوضيح أكثر ، اذكّر هنا بما ادرجته قبلا :

ما هي ليبيا التي يريدها الغرب ؟

ليبيا التي يريدها الغرب هي:

• دولة بلا إرادة سياسية، و لا قرار و لا نفوذ في عربها، و في إقليمها على الأقل.

• دولة بلا قوة مالية، و بلا قوة اقتصادية.

• دولة بلا قوة و لا عقيدة عسكرية .

بمعنى أوضح : كيان هش ، يظهر كدولة؛ و لكن:

• ليس لها القدرة على لعب اي دور في محيطها الإقليمي و الدولي…

• اقتصادها إستهلاكي. كل ما يُباع من النفط يُنفق على واردات ، بما لا يمكنها من بناء اي احتياطي نقدي.

• جيشها بلا عقيدة ، يقوده مدنيون ، مكوناته تستطيع أن تكون فوق القانون متى ارادت.

و لذلك، و سياسة الغرب هذه :

لن يعود ملتقى إيطاليا على الليبيين بأي فائدة، و مثله أي ملتقى آخر يعقد خارج ليبيا أو برعاية أجنبية ، و لن يكون أكثر من ” لمّة” يختفي التآمر فيها على ليبيا وراء الأكل و الشراب و الفسحة ! فالغرب لا يريد ليبيا إلّا مستعمرة او على الأقل محمية طيّعة … فإذا أراد الليبيون إستعادة بلادهم عليهم أن يبعدوا الأجنبي البغيض عنهم ، و أن يلتقوا داخل بلادهم بلا حضوره و لو في هيئة شاهد …

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا