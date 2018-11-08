تشكيل – ميلان بثلاثي دفاعي.. وإيجوايين خارج مواجهة بيتيس

أعلن جينارو جاتوزو المدير الفني لميلان تشكيل الفريق أمام ريال بيتيس بالجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.
وشهد التشكيل اعتماد المدرب على خطة 3-5-2، فيما خرج الأرجنتيني جونزالو إيجوايين من قائمة اللقاء.
وجاء تشكيل الفريق الإيطالي كالآتي.
حراسة المرمى: بيبي رينا.
الدفاع: موساكيو، زاباتا، رودريجيز.
الوسط: بوريني، فرانك كيسي، باكايوكو، هاكن كالهانغولو، لاكسالت.
الهجوم: كوتروني، سوسو.
Here’s how we lineup in tonight’s meet with @RealBetis
Gli 11 scelti da Mister Gattuso per #BetisMilan#UEL pic.twitter.com/K9mmhIALl0
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