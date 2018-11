تشكيل – كوكا على مقاعد بدلاء أولمبياكوس أمام ديديلانج بالدوري الأوروبي

أعلن البرتغالي بيدرو مارتينيز المدير الفني لفريق أولمبياكوس اليوناني تشكيل الفريق أمام ديديلانج اللوكسمبورجي بالجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وغاب محترفنا المصري أحمد حسن “كوكا” عن تشكيل فريقه الأساسي بعدما شارك كأساسي في أخر مباراة بمسابقة الدوري اليوناني وسجل فيها هدفا أمام أريس سالونيكا.

الهدف كان الثاني لكوكا مع أولمبياكوس هذا الموسم.

ويجلس محترفنا المصري على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل الفريق اليوناني كالآتي.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στη Ντουντελάνζ! / The line-up for today’s match against @F91Diddeleng #olympiacos 🔴⚪ #OLYDUD #UEL #lineup @EuropaLeague pic.twitter.com/N9utArX2Li

