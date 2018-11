تشكيل – لاكازيت خارج مواجهة أرسنال وسبورتينج لشبونة.. وأوباميانج احتياطي

اعلن أوناي إيمري المدير الفني لأرسنال تشكيل فريقه أمام سبورتينج لشبونة بالجولة الرابعة من دور المجموعات بالدوري الأوروبي.

وشهد التشكيل استبعاد ألكساندر لاكازيت من قائمة اللقاء فيما جلس بيير أوباميانج على مقاعد البدلاء.

ويغيب محترفنا المصري محمد النني للإصابة.

وجاء تشكيل المدفعجية كالآتي.

حراسة المرمى: بيتر تشيك.

الدفاع: ستيفن ليشتشتاينر، سوكراتيس، روب هولدينج، كارل جينكنسون.

الوسط: ماتيو جيندوزي، أرون رامسي، هينريك مخيتاريان، سميث رو، أليكس أيوبي.

الهجوم: داني ويلبيك.

🚨 TEAM NEWS 🚨

📋 Here’s our side to face @Sporting_CP in the @EuropaLeague tonight

🏆 #UEL pic.twitter.com/BqZ9GyTwzn

ويحتل أرسنال صدارة المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط بعدما حقق العلامة الكاملة في 3 مباريات، فيما يأتي سبورتينج لشبونة خلفه بـ6 نقاط.

