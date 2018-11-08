هيئة الأرصاد الأمريكية: فرصة حدوث ظاهرة النينيو خلال الشتاء 80%

ذكر مركز التنبؤ المناخي التابع للحكومة الأمريكية، اليوم الخميس، أن ثمة فرصة نسبتها 80% لحدوث ظاهرة النينيو واستمراراها في نصف الكرة الشمالي في شتاء 2018-2019.

وكان المركز الذي يتبع الخدمة الوطنية للأرصاد الجوية حدد الشهر الماضي فرص تشكل الظاهرة في الشتاء بين 70 و75%.

وتوقع المركز نسبة تشكل النينيو في ربيع العام المقبل بين 55 و60%.

وتؤدي ظاهرة النينيو إلى زيادة درجة حرارة سطح المياه في شرق ووسط المحيط الهادي، وعادة ما تحدث كل بضع سنوات.

وكانت آخر مرة حدثت فيها من 2015 إلى 2016 وسببت تلفا في المحاصيل وحرائق وسيولا.

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