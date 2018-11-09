بالفيديو – كوكا يسجل في انتصار أوليمبياكوس الخماسي.. وميلان ينجو من الهزيمة أمام بيتيس

ميلان نجا من الهزيمة أمام ريال بيتس وظفر بنقطة التعادل. أولمبياكوس حقق انتصار خماسي في حضور محترفنا أحمد حسن “كوكا”، وإلى نتائج المجموعة السادسة في الدوري الأوروبي.

وتعادل ميلان مع مضيفه ريال بيتيس بهدف لمثله في الجولة الرابعة من دور المجموعات.

أصحاب الأرض تقدموا أولا ومبكرا في الدقيقة 12 عن طريق الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو من تسديدة داخل منطقة الجزاء.

ولكن سيطرة الفريق الأندلسي على مجريات اللقاء لم تشفع لهم أمام ركلة سوسو الثابتة. الإسباني أرسل عرضية يسارية لم ينجح أحد في لمساه لتخادع الحارس وتسكن الشباك بالدقيقة 62.

وشهدت المباراة خروج موساكيو مدافع ميلان بسبب إصابة خطيرة تعرض لها إثر تدخل بالخطأ من زميله فرانك كيسي.

وفي المجموعة ذاتها حقق أولمبياكوس انتصارا عريضا على دوديلانج اللوكسمبورجي بخماسية مقابل هدف وحيد، جاء رباعية منها في الشوط الأول.

اللقاء شهد مشاركة محترفنا أحمد حسن “كوكا” كبديل إذ شارك في الدقيقة 57، وتسجيله هدف فريقه الخامس في الدقيقة 70.

وحافظ بيتيس على صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط وبفارق نقطة وحيدة عن كلا من أولمبياكوس وميلان صاحبي المركز الثالث والرابع على الترتيب فيما يحتل دوديلانج المركز الأخير بلا أي نقطة.

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