فيديو – العصر الذهبي لـ كافاني مع نابولي.. ثلاثيته الخالدة في شباك يوفنتوس

قبل الانتقال إلى باريس سان جيرمان عام 2013 والتواري في ظل زلاتان إبراهيموفيتش، كان إدينسون كافاني قاتلا متسلسلا في الملاعب الإيطالية بقميصٍ سماوي يخص نابولي.

كافاني الذي مثّل فريق الجنوب الإيطالي ما بين 2010 و2013، صنع الأهوال مع فرقة المدرب والتر ماتزاري، وقدّم مباراة تاريخية في 9 يناير 2011 أمام يوفنتوس.

نابولي استقبل يوفنتوس في سان باولو، ولقّنه درسا كرويا بقيادة كافاني الذي سجل 3 أهداف رأسية متنوعة الأسلوب في شباك ماركو ستوراري الذي وقف عاجزا عن إبعاد أي تسديدة.

كافاني سجّل إجمالا 104 هدفا بقميص نابولي، وهو الهداف التاريخي الرابع للفريق بعد ماريك هامشيك، دييجو مارادونا، أتيلا سالوستورو.

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