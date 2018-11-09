سلسلة التعادلات مستمرة.. أرسنال يفشل في كسر حائط لشبونة ويكتفي بنقطة

فشل أرسنال في كسر الحائط الدفاعي لـ سبورتنج لشبونة ليكتفي بنقطة التعادل في الجولة الرابعة من المجموعة الخامسة في الدوري الأوروبي.

تعادل سلبي أوصل أرسنال للنقطة العاشرة في صدارة المجموعة، بينما وصل فريق سبورتنج البرتغالي للنقطة السابعة في المركز الثاني.

محاولات بيير إيميريك أوباميانج و هنريخ مخيتاريان وأيوبي فشلت وسط تكتل دفاعي من الفريق البرتغالي وتحديدا في الشوط الثاني.

عندما نجح أرسنال في تخطي الحائط، وجد أمامه ريان ريبيرو حارس لشبونة الذي أبعد الخطورة عن مرماه معلنا عن التعادل بين الفريقين.

وغاب محترفنا المصري محمد النني عن اللقاء بسبب الإصابة.

ويعد تعادل أرسنال أمام سبورتنج هو التعادل الثالث على التوالي لكتيبة أوناي إيمري في كل البطولات.

أرسنال تعادل أمام كريستال بالاس 2-2 في الدوري الإنجليزي في الجولة العاشرة، ثم تعادل بهدف أمام ليفربول في الجولة الـ 11 من الدوري.

والآن التعادل الثالث على التوالي ولكن في الدوري الأوروبي وليس الدوري الإنجليزي.

وبقى أرسنال بلا أي خسارة منذ السقوط أمام تشيلسي 3-2 في شهر أغسطس الماضي في الجولة الثانية من الدوري.

وتلقى أرسنال ضربة قوية بخروج داني ويلبيك متأثرا بإصابة قوية للغاية في الشوط الأول من المباراة.

إصابة ويلبيك تبدو سيئة للغاية فخرج اللاعب باكيا مع تأثر واضح لكل لاعبي أرسنال على أرضية الملعب. إصابة تبدو على مستوى الكاحل.

كذلك خرج ستيفان ليشتستاينر مصابا في الشوط الثاني متأثرا بشد في العضلة الخلفية.

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