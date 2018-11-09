فيديو – صرخة رونالدينيو في وجه إشبيلية.. أول هدف للساحر مع برشلونة قبل 15 عاما

30 مليون يورو تكّفلت بارتداء رونالدينيو قميص برشلونة في عام 2003 قادما من باريس سان جيرمان.

الساحر البرازيلي كان قد قاد بلاده لرفع كأس العالم قبل عام من تلك الصفقة، وأتى انضمامه في برشلونة بفترة عانى فيها الفريق الكتالوني من تخبط رهيب.

إلا أن 3 سبتمبر 2003، اليوم الذي سجّل فيه رونالدينيو هدفه الأول على الإطلاق بقميص برشلونة، حمل معه زلزالا في ملعب كامب نو لروعة الهدف االذي صاحبه مهارة فردية خارقة من اللاعب البرازيلي.

روني تسلّم الكرة في نصف ملعبه، ومضى متجاوزا المدافعين الأندلسيين، قبل أن يطلق تسديدة صاروخية من مسافة بعيدة مزّقت شباك الحارس نوتاريو، وأدركت التعادل لبرشلونة في الدقيقة 59 بالمباراة التي انتهت 1-1.

الهدف الأول لـ رونالدينيو من أصل 94 هدفا إجماليا سجلهم بقميص برشلونة في 5 مواسم.

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