ضم مديرية أمن رأس لانوف إلى سرت

ايوان ليبيا – وكالات

جرت الأربعاء، بمنطقة الأربعين شرق سرت، مراسم التسليم والاستلام بين مدير أمن سرت العميد الصديق بن سعود والعقيد معيوف حسن الشلقمي.

وجاءت هذه الخطوة تنفيذًا لقرار وزير الداخلية بالحكومة المؤقتة المستشار إبراهيم خليفة بوشناف رقم 437 لسنة 2018 بشأن ضمّ مديريتي أمن (سرت – ورأس لانوف) وتكليف العميد الصديق بن سعود مديرًا لمديرية أمن سرت.

وقام باتمام عملية التسليم والاستلام رئيس اللجنة مديرية أمن أجدابيا العميد سالم محمد عمر ماضي وعدد من ضباط وضباط الصف والأفراد بالمديرية.

يذكر أن عملية التسليم والاستلام جرت «بعد إتمام عملية جرد جميع محتويات مديرية أمن رأس لانوف من قبل اللجنة المكلفة بذلك».

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