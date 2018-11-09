مراسلة السراج والعقاب للنائب العام حول سجناء ” جضران ”

ايوان ليبيا – وكالات

وجه رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج كتاباً إلى رئيس قسم التحقيق بمكتب النائب العام الصديق الصور حول بعض معتقلي تنظيم القاعدة وحرس المنشآت النفطية السابق بقيادة إبراهيم جضران وسرايا الدفاع بسجون مصراتة وقوة الردع فى طرابلس ومن ضمنهم متورطين فى مجزرة براك الشاطئ والهجمات على الهلال النفطي .

وجاء كتاب السراج للصور الذي أحاله للأخير عبر مدير مكتبه يوسف المبروك بناءً على طلب وقائمة بأسماء المعتقلين الإرهابيين وغالبيتهم من أجدابيا وقد قدمها للأول نائب ثاني رئيس مجلس الدولة فوزي العقاب بتاريخ 25 أكتوبر الماضي .

وأشار السراج فى رسالته التي أحالها للصور عبر العقاب إلى تعرض من وصفهم بـ ” مهجري المنطقة الشرقية ” للأعتقال في سجون مختلفة دون السماح لهم بالزيارة،مطالباًُ إحالتهم للجهات القضائية اللبث في قضاياهم ، وتوفير الرعاية الصحية لهم، ومنح ذويهم الإذن بزيارتهم .

وتضمنت الأسماء الأربعين عدد من معتقلي التنظيمات الإرهابية المشار لها ولعل أبرزهم على صعيد منطقة الهلال النفطي ، أسامة جضران عضو تنظيم القاعدة المعتقل فى مصراتة وزميله القيادي فى التنظيم على صعيد شمال أفريقيا الساعدي أبوخزيم النوفلي ، الرجل الثاني فى سرايا الدفاع وآخرين بينهم قيادات بارزة جرى إعتقالهم بطرابلس ومصراتة فى الأشهر الأخيرة .

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