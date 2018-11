جمال خاشقجي تمت إذابته بالحمض وخطيبته مصدومة

قال “ياسين أقطاي” مستشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريح له، بأنه لا أمل في العثور على جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأشار أقطاي، في مقابلة مع صحيفة “حرييت” التركية، إلى أنه لا حاجة للبحث عن جثة الصحفي المقتول، إذ لم يعد لها وجود لأنها أذيبت باستخدام مادة حمضية.

من جهتها، قالت خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل جمال خاشقجي، إن قتلته حرموا عائلته وذويه من دفنه في المدينة المنورة كما أوصى.

وأوضحت خديجة عبر تغريدة على تويتر:

“أنا عاجزة عن إيجاد الكلمات للتعبير عن شعوري بالصدمة وبالأسى لسماع خبر إذابة جسدك يا جمال! بالأحماض بعدما قتلوك وقطعوك! وحرماننا من الصلاة عليك ودفنك في المدينة المنورة كما أوصيت، كما تستحق، وكما نستحق”.

وتساءلت:

“أهؤلاء القتلة ومن أمرهم بشر؟ رحماك يا ربي. أطالب بالحقيقة وبالعدالة”.

من جهة أخرى، قالت النيابة العامة في إسطنبول التركية، أنها لم تتوصل بعد إلى أية معطيات أو أدلة حول مصير جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في المدينة ذاتها.

واختفى خاشقجي (59 عاما) يوم 2 أكتوبر الماضي، عقب دخوله إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وبعد صمت دام 18 يوما، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها إثر ما قالت إنه “شجار مع بعض المتواجدين داخلها”.

وأعلنت لاحقاً توقيف 18 سعوديا للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة حتى الآن.

