مؤتمر جوارديولا: يونايتد لا يحتاج للقوة طول اللقاء للفوز.. هم ليسوا خارج المنافسة على اللقب

“مباريات الدربي دائما تكون خاصة لكن في إسبانيا يكون هناك تشجيع أكثر من هنا في إنجلترا” هكذا علق بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على مواجهة مانشستر يونايتد.

ويستضيف مانشستر سيتي منافسه يونايتد يوم الأحد المقبل في ملعب الاتحاد في الجولة 12 من الدوري الإنجليزي.

وتحدث جوارديولا في المؤتمر الصحفي الذي عُقد اليوم الجمعة قائلا: “يجب أن نلعب جيدا لأنه حينها ستكون أمامنا فرصة للفوز”.

وأكمل “لكن لا يمكن أن تتخيل إننا سنكون مدهشين طوال 90 دقيقة، أود لعب نفس مباراة الموسم الماضي حينما كنا رائعين لـ75 دقيقة”.

قبل أن يستدرك “لكن يونايتد أظهر لنا إنه يحتاج لـ10 أو 15 دقيقة فقط لصناعة الفرص، حينما يستحوذون على الكرة يمكن لهم أن يصنعوا شيئا بسبب الموهبة التي يمتلكونها”.

ويتصدر سيتي جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة فيما يأتي يونايتد سابعا بـ20 نقطة.

وبسؤال جواريدولا هل أصبح يونايتد خارج حسابات المنافسة على لقب الدوري قال: “لا بالتأكيد هذا من المستحيل أن نقوله في شهر نوفمبر”.

وأردف “لقد عادوا في مباريات صعبة مثل لقاء نيوكاسل بعدما كانوا متأخرين بهدفين”.

وأتم “يونايد فريق كبير ذو عقلية كبيرة، هنا يوجد خمسة أو ستة فرق قوية وفي شهر مارس وأبريل سنعرف كل شيء فكرة القدم تتغير في أسابيع قليلة”.

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