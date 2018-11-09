ديبالا: لم أسب مورينيو.. ومواجهة إيجوايين غريبة

دافع باولو ديبالا لاعب يوفنتوس عن نفسه، بعد الاتهامات التي طالته بالتجاوز لفظيا في حق جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد، بعد أن قام الأخير باستفزاز جماهير السيدة العجوز.

مانشستر يونايتد قلب تأخره إلى انتصار 2-1 في مباراة مصيرية مثيرة مساء الأربعاء بالجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، والمدرب البرتغالي أضفى مزيدا من الجدل بعد صافرة الحكم بهبوطه إلى أرض الملعب والقيام بإشارة استفزازية لجماهير الفريق صاحب الأرض.

ديبالا تحدّث لشبكة “سكاي” عن الكلمات العابرة التي جمعته بـ مورينيو في تلك الأثناء: “أخبرته فقط بعدم الداعي للقيام بتلك الإشارة، لم يكن هنالك داعٍ لخلق مزيد من التوتر الذي كان قائما بالفعل، أحيانا نتعرض للسباب وهذا سيء، ولكن لا يجب خلق مزيد من التوتر في هذه الحالة”.

مضيفا: “أخبرته بعدم الداعي لذلك، لم أسبه، قلت له ذلك وغادرت”.

وتحوّل ديبالا للحديث عن المواجهة المرتقبة بين ميلان ويوفنتوس يوم الأحد المقبل: “أعتقد أن الفريقين يمران بفترة جيدة ويلعبان بشكل جيد في كل المنافسات، أنا واثق أنها ستكون مباراة عظيمة مثل أي مواجهة تجمع ميلان ويوفنتوس”.

ميلان يضم في صفوفه جونزالو إيجوايين لاعب يوفنتوس السابق والصديق الشخصي لـ ديبالا، وإن تمكّن من تجاوز إصابة الظهر التي ألمت به قبل أسبوع، فإنه سيواجه الفريق الذي تخلى عنه في الصيف: “تحدثت مع إيجوايين قبل عدة أيام، إنه شعور غريب، كنت أعرفه بالفعل قبل انتقالي إلى يوفنتوس، ومن ثم لعبنا معنا وتوجنا بالعديد من الألقاب، ولذا من الغريب أن أواجهه الآن كمنافس، ولكن كل طرف سيقدّم أفضل ما لديه لخدمة قميصه”.

مضيفا: “لم أسأله عن إصابته، ولكني أرسلت له أنا ودوجلاس كوستا مقطع فيديو مضحك، لأننا مرحنا كثيرا معا، ولكنه لم يجيبنا بعد”.

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