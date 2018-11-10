إبراهيموفيتش: فييرا أثر على مسيرتي.. إنه ظاهرة

يمتلك زلاتان إبراهيموفيتش لاعب لوس أنجلوس جالاكسي الأمريكي، كثيرا من الحب تجاه زميله السابق باتريك فييرا.

المهاجم السويدي تحدث في حوار مطوّل إلى صحيفة “ليكيب” الفرنسية، وأوضح كيف أثّر فييرا في مسيرته منذ أن تزاملا في يوفنتوس عام 2004، ومرورا بانتقالهما سويا إلى إنتر عام 2006.

يقول إبراهيموفيتش: “عندما قابلته في يوفنتوس، اكتشفت أنه يمتلك عقلية مختلفة تماما عن بقية اللاعبين الذين عرفتهم”.

مضيفا: “قام بدعمي دائما، اعتقدت أنني أقوم بالأمور بشكل جيد، ولكنه رأى أنني قابل للتحسن دوما، أدركت بسبب ضرورة أن أعطي المزيد وأن أرغب في المزيد”.

وواصل: “علّمني أن ألعب المباريات وأخوض التدريبات بنفس الجدية، هكذا تسير الأمور، إن تدربت جيدا، سألعب جيدا، لا أحتاج إلى التحدث عن مدى احترافيه كلاعب. كان ظاهرة مخلّدة في التاريخ، ولكني سعيد أنني عرفتي كلاعب وكشخص خارج الملعب. لقد ترك بصمته على طريقتي في اللعب عن طريق دفعي لتقديم 120% كل يوم وكل مباراة”.

وأضاف: “لست متفاجئا أنه صار مدربا، لقد امتلك هذه الملكة دوما في نفسه، لديه الخبرة والنضج والقدرة على مساعدة الآخرين. كان متاحا دوما لأي حديث، ساعد العديد من اللاعبين، ليس أنا فحسب. يوفنتوس ضم نجوما كبارا في ذلك التوقيت، وحتى ترضيهم توجب أن تعطي الكثير”.

قبل أن يتحوّل إلى الإشادة بلاعب فرنسي آخر زامله في يوفنتوس، هو ليليان تورام: “تورام كان متفوقا على الجميع فيما يخص الالتزام والتدريبات الشاقة، امتلك فلسفته الخاصة والتزم بها. لست مقربا منه مثل فييرا، لأنك لا تتواصل بنفس الطريقة مع الجميع، ولكنه كان لاعبا رائعا عرف ما يتوجب عليه فعله للفوز وإيقاف المهاجمين”.

وأضاف: “لقد صعّب علي التدريبات كل يوم، وهذا دفعني للتحسن، ليس هناك الكثير من المدافعين في مستواه. تطورت بشكل كبير عبر محاولة تخطيه بشكل يومي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا