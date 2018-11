رسميا – ستيرلينج يجدد تعاقده مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن تجديد عقد لاعبه رحيم ستيرلينج حتى عام 2023.

سيتي نشر بيانا عبر موقعه الرسمي، أفاد فيه استمرار اللاعب الإنجليزي بعقد طويل الأمد، بعد أن كان عقده القديم سينتهي في 2020.

He’s going nowhere! 😆@sterling7 has today committed himself to the Club until 2023! 🔵#mancity pic.twitter.com/vActYqKxUR

وعبّر ستيرلينج عن امتنانه في تصريحاته مباشرة عقب التوقيع: “أنا سعيد لتوقيع العقد، لقد تطورت هنا بشكل مذهل. شعرت أنه القرار منذ الدقيقة الأولى لقدومي إلى هنا”.

فيما أبدى تشيكي بيجيرستاين مدير كرة القدم في النادي امتنانه لتلك الخطوة: “إنها لحظة فارقة للنادي، رحيم تطور بشكل رائع في الموسمين الماضيين، وبات أحد أفضل اللاعبين الهجوميين في الدوري الإنجليزي، إحصائيته تعبّر عنه”.

مضيفا: “إنه سريع، قوي، رائع في مواجهة المرمى، يجمع كل ما يحتاجه المهاجم العصري. نحن سعداء بأن يكون مستقبله في مانشستر سيتي”.

ستيرلينج (23 عاما) يلعب في مانشستر سيتي منذ قدومه من ليفربول عام 2015 مقابل 44 مليون جنيه إسترليني.

اللاعب الدولي الإنجليزي خاض 154 مباراة مع المواطنين، وسجل 51 هدفا، وصنع 55 آخرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا