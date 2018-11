بالفيديو – قبل أن يتراجع عن قراره.. شنايدر غاضبا: هذه آخر مباراة لي في قطر

“هذه آخر مباراة لي في قطر”.

هكذا صرخ الهولندي فيسلي شنايدر قائد الغرفة أثناء مغادرته الملعب بعد أن أشهر الحكم بطاقة حمراء في وجهه، باللحظات الأخيرة من مواجهة نادي قطر.

شنايدر سجّل هدفي انتصار الغرافة 2-0 في المباراة التي جرت أمس الخميس، قبل أن يرى البطاقة الحمراء المباشرة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

الهولندي الدولي السابق كان في طريقه لتسجيل الهدف الثالث، إلا أنه أهدر الكرة، والتحم بشكل عفوي مع جاسم الهيل حارس مرمى قطر، ليتفاجأ بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه.

شنايدر غادر الملعب صارخا بتلك الكلمات في ثورته العارمة، وناديه الغرافة تقدّم باستئناف رسمي بعد المواجهة لإسقاط البطاقة.

لاحقا عاد شنايدر وتراجع عن كلماته عبر تغريدة على حسابه على تويتر:

“تفاعلت خلال المباراة أثناء سخونة اللحظة التي شهدت حصولي على بطاقة حمراء غير مستحقة. وحتى أرد على أي تخمينات إعلامية، فإنني أؤكد استمتاعي بالعيش ولعب كرة القدم في قطر”.

While playing a football match I reacted in the heat of the moment to a red card I did not deserve. However, to counter any false media speculations: I enjoy living and playing football in Qatar! pic.twitter.com/WuC7Z7IHAU

