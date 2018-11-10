الولايات المتحدة تعرب عن قلقها الشديد بعد حل البرلمان في سريلانكا

أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن "بالغ قلقها" بعد حل البرلمان في سريلانكا، معتبرة أن هذا الأمر "يفاقم الأزمة السياسية".

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في تغريدة "بصفتنا شريكا مقرّبا لسريلانكا، نعتقد أنه يجب احترام المؤسسات والعمليات الديمقراطية لضمان الاستقرار والازدهار".

وقرر الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا، أمس الجمعة، حل البرلمان بعد ساعات من إعلان حزبه أنّه لا يتمتّع بالغالبية النيابية الكافية لكي ينال رئيس الوزراء الذي عينّه مؤخّراً ثقة البرلمان، بحسب ما أعلن وزير لوكالة فرانس برس طالبا عدم نشر اسمه.

ويعيش البلد الذي يعدّ 21 مليون نسمة أزمة دستورية منذ أقال سيريسينا حليفه السابق رئيس الوزراء رانيل ويكريميسنغي وأعضاء حكومته في 26 تشرين الأول/أكتوبر وعيّن محلّه ماهيندا راجاباكسي.

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