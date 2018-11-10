ترامب يندد بتصريحات ماكرون حول إنشاء جيش أوروبي ويصفها بالـمهينة جدا

ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، بعد وصوله إلى باريس، بتصريحات نظيره الفرنسي حول إنشاء جيش أوروبي بوجه قوى مثل روسيا والصين وحتى الولايات المتحدة، معتبرا أن اقتراحه "مهين جدا".

ولدى وصول ترامب وزوجته ميلانيا، الجمعة، إلى باريس للمشاركة في مراسم إحياء الذكرى المئوية لانتهاء الحرب العالمية الأولى، غرّد الرئيس الأمريكي "لقد اقترح الرئيس ماكرون إنشاء جيش أوروبي بوجه الولايات المتحدة والصين وروسيا". وأضاف "هذا مهين جدا، لكن ربما يجب على أوروبا أن تسدد أولا مساهماتها في حلف شمال الأطلسي الذي تموله الولايات المتحدة إلى حد كبير!".

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