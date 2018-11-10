إصابة 25 جنديا وفقدان سبعة إثر انفجار قذيفة في قاعدة للجيش التركي

أصيب 25 جنديا تركيا على الأقل بجروح وفقد أثر سبعة، الجمعة، بعد انفجار قذيفة مدفعية بصورة "عرضية" في قاعدة للجيش التركي في محافظة هكاري في جنوب شرق البلاد، وفق السلطات.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن الانفجار وقع خلال "إطلاق ذخيرة من العيار الثقيل" في قاعدة سونغو تيبه قرب الحدود التركية مع العراق وإيران.

ونقل 25 جنديا إلى المستشفى ولكن المسئولين لم يعطوا تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم. وقالت الوزارة إن سبعة جنود ما زالوا مفقودين.

وفتح تحقيق في الحادث.

وقالت إدارة محافظة هكاري في بيان إن قذيفة "بها عيب" انفجرت خلال إطلاق نيران المدفعية. ولم يتضح إذا كان الانفجار حصل خلال مهمة قتالية أو تدريب.

شهد جنوب شرق تركيا حيث غالبية السكان من الأكراد معارك عنيفة بين الجيش التركي وحزب العمال الكردستاني الذي تتعرض قواعده في شمال العراق لقصف تركي بصورة متكررة.

وبعد هدنة بين الجانبين تجدد القتال في 2015 وانهارت الآمال في إيجاد حل سلمي للنزاع الذي أسفر عن أكثر من 40 ألف قتيل منذ 1984.

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