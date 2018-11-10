خرق قرارات مجلس الأمن حول ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

أكد مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المهدي المجربي خرق قرارات مجلس الأمن الخاصة بليبيا في العديد من المناسبات تتعلق بالعملية السياسية وحظر السلاح والاتجار غير القانوني بالنفط.

وأضاف المجربي في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي أن بعض الدول تورطت في محاولات التعدي على الأموال الليبية المجمدة، قائلا إن المجلس لم يتخذ أي إجراء ضد هذه الدول.

ودعا المجربي إلى التوقف على التعامل مع الأجسام الموازية بما فيها الحكومة المؤقتة، وأشار إلى أن استمرارها يشكل خطرا على وحدة البلاد ويساهم في خلق جو من الفرقة بين الليبيين على حد تعبيره.

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