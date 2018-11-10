ألمانيا ترحب بتعديلات خطة سلامة

ايوان ليبيا – وكالات

أعرب السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفكزا، عن ترحيب بلاده بمضمون إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، لمجلس الأمن مساء الخميس، معلناً تأييده لـ«تعديلاته على خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا».

وأضاف الدبلوماسي الألماني في تغريدة عبر منصة (تويتر): «نشدد على ضرورة العملية السياسية الشاملة والإصلاحات الاقتصادية وإعادة تشكيل القطاع الأمني.

وعبّر أوليفر أوفكزا عن أمل بلاده «أن يهدف باليرمو القادم إلى تحديد وتوحيد الجهود الليبية والدولية لتحقيق هذه الغاية».

و قدّم مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إحاطة إلى مجلس الأمن، تحدث خلالها عن عدة ملفات سياسية وأمنية واقتصادية.

وتتجه الأنظار يوم الإثنين المقبل صوب مدينة باليرمو بجزيرة صقلية المقابلة للساحل الليبي، لمتابعة المؤتمر الدولي حول ليبيا، بعدما أنهت السلطات الإيطالية أوراق الحشد الدولي لإنجاح أهدافه التي ترتكز على بناء أرضية سياسية مشتركة لأطراف الصراع يُمكن البناء عليها للوصول إلى استقرار دائم في البلاد.

وعلى مدار الأسبوع الماضي استقبلت العاصمة الإيطالية روما الأطراف الرئيسة في الأزمة الليبية، عندما دخلت التحضيرات للمؤتمر مرحلة الحسم، بدأت بزيارة رئيس المجلس الرئاسي فائزالسراج، والمبعوث الأممي غسان سلامة، ثم المشير خليفة حفتر القائد العام للقوات المسلحة، قبل أن يطير رئيس مجلس النواب الثلاثاء، ويلحقه رئيس مجلس الدولة نهاية الأسبوع.

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