حفتر يستقبل السفير البريطاني

ايوان ليبيا – وكالات

استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أمس الجمعة، سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا «فرانك بيكر»، وذلك عقب عودته من زيارة إلى روسيا حيث التقى كبار المسؤولين الروس.

وأشار بيان نشره مكتب الإعلام بالقيادة العامة، إلى أنّ المشير خليفة حفتر استقبل سفير المملكة المتحدة لدى ليبيا والوفد المرافق له، وذلك لبحث المستجدات على الساحة المحلية والدولية والعلاقات الثنائية بين ليبيا وبريطانيا.

وزار القائد العام للقوات المسلحة الليبية موسكو، وأجرى الأربعاء الماضي لقاءً مع وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغ، استعرضا خلاله «سبل حل الأزمة في ليبيا وقضايا الأمن في الشرق الأوسط»، حسبما ذكرت وسائل إعلام روسية.

وفي وقت سابق ذكرت مصادر إعلامية في روما، أن الحكومة الإيطالية تلقت تأكيدات نهائية بمشاركة المشير خليفة حفتر في مؤتمر باليرمو حول ليبيا، الذي ينطلق مطلع الأسبوع المقبل، بعد زيارة خاطفة الخميس لموسكو من طرف رئيس الاستخبارات الخارجية الإيطالية ألبرتو مانينتي، وفقًا لوكالة «آكي» الإيطالية.

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