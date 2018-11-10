سداد ديون تركيا في قطاع الصحة

ايوان ليبيا – وكالات

حضر رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، والرئيس التركي رجب طيب أوردغان، مساء الجمعة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الصحة في البلدين.

وتضمنت مذكرة التفاهم، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق على «فيسبوك»، «دعم القطاع الصحي وتوفير العلاج المناسب للمرضى، وآلية سداد الديون المستحقة خلال السنوات الماضية».

وخلال زيارة قصيرة إلى إسطنبول ناقش رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، الجمعة، عدة ملفات مع الرئيس التركي رجب طيب إوردغان في إسطنبول، تضمنت التأكيد على «أهمية عودة الشركات التركية للمساعدة في تنشيط الاقتصاد وإعادة الإعمار في ليبيا».

كما بحث الاجتماع سبل تنمية وتطوير العلاقات الثنائية، وتطرقت المحادثات بشكل خاص إلى التعاون الاقتصادي بين البلدين، وآليات تطوير هذا التعاون.

وقدّم السراج خلال اللقاء، وفق بيان نشرته حكومة الوفاق على «فيسبوك»، «لمحة عن جهود حكومة الوفاق الوطني لتحقيق الاستقرار والإيفاء بمتطلباته، والتي شملت إطلاق برنامج للإصلاح الاقتصادي وبرنامج آخر لإصلاح المنظومة الأمنية، عبر ترتيبات يجري تنفيذها على مراحل تبدأ بالعاصمة وتمتد لتشمل مدن أخرى»، مشيدًا في الوقت نفسه بـ«دور بعثة الأمم المتحدة الحيوي والإيجابي الداعم لهذه الخطوات».

حضر المباحثات، وزير الخارجية محمد الطاهر سيالة، ومحافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير، ووكيل وزارة الصحة الدكتور محمد هيثم، وسفير ليبيا لدى تركيا عبد الرزاق مختار، وعدد من كبار مسؤولي الدولة التركية.

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