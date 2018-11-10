توقعات بصياغة خريطة طريق بشأن ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات

توقع نائب رئيس الوزراء الإيطالي لويجي دي مايو، صياغة خريطة طريق بشأن ليبيا خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا في «باليرمو».

وفي مؤتمر صحفي أمس الجمعة، أعرب دي مايو عن ثقته في «إمكانية وضع خريطة طريق مشتركة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، خلال المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي ستستضيفه مدينة باليرموعاصمة صقلية جنوب البلاد يومي 12 و13 نوفمبر الجاري»، بحسب ما نقلت وكالة «أنسا» الإيطالية.

وتابع المسؤول الإيطالي: «لن نخلق آمالًا زائفة لكن من المهم جدًا بالنسبة لنا أن نجد طريقًا مشتركاً مع جميع المعنيين للانتقال إلى الخطوة التالية» في ليبيا.

وشدد على أنه «من المهم للغاية بالنسبة لنا أن نستقبل استعداد الولايات المتحدة لدعمنا لكي نكون البلد الرئيسي في إدارة واستقرار ليبيا ونحن نقوم بذلك بأعلى مستوى من الالتزام، على أمل الحصول على أعلى مستوى من النتائج».

وأردف: «نحن لا نستبعد أي شخص من دعم هذه الطريق». وأشار إلى أن فرنسا أكدت حضور وزير خارجيتها جان إيف لودريان في المؤتمر، بعد أن قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الخميس إنها لن تحضر ولكن سيمثلها وزير الدولة للشؤون الخارجية نيلز انين.

وأشارت وكالة الأنباء الإيطالية إلى أن روسيا سيمثلها في مؤتمر باليرمو نائب وزير الخارجية ومبعوث الرئيس فلاديمير بوتين الخاص للشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة ايوان ليبيا