حالة الطقس اليوم السبت 10 نوفمبر

ايوان ليبيا – وكالات

أحوال الطقس ليوم السبت في ليبيا:

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة يكون الطقس فيها كالتالي:-

طقس قليل السحب، تكاثر للسحب تدريجيًا، مع توقع لهطول الغيت النافع اعتبار من مساء السبت على مناطق متفرقة من الشمال الغربي، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراح ما بين “20- 25” درجة مئوية .

بن جواد – سهل بنغازي – الابيار- الجبل الأخضر حتى طبرق – جالو – الجغبوب:-

طقس غائم واحتمال بسيط لسقوط أمطار متفرقة على مناطق متفرقة والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة تتراوح ما بين “18- 24” درجة مئوية.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:-

طقس مشمس إلى قليل السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية تتحول في المساء إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “25- 30” درجة مئوية.

الكفرة – تازربو – السرير:-

طقس مشمس إلى ظهور بعض السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين “25 -28” درجة مئوية.

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