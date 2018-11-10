منظومة جوازات جديدة برأس جدير

ايوان ليبيا – وكالات

فعّلت إدارة منفذ رأس جدير الحدودي، عمل منظومة الجوازات الجديدة الخاصة بدخول وخروج المسافرين الأجانب، التي تعمل من خلال إدخال البيانات آليًا للمنظومة، وإضافة بيانات أخرى.

و تُساعد المنظومة الجديدة التي تم تركيبها بدعم من الحكومة الهولندية على إنهاء إجراءات المسافرين في وقت أقل مع ضمان إتمام إجراءاتهم بكل أمان.

وتُمكّن منظومة الدخول والخروج الجديدة للأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ من الكشف عن حالات التزوير بمُستندات السفر، وضبطها بشكل أسرع.

وتأتي هذه الخطوة تعزيزًا لأمن المنفذ وتسهيل إجراءات التفتيش والكشف على بيانات المُسافرين والعودة إليها بشكل سريع عند الحاجة لذلك.

كما تستمر حركة المرور والمسافرين خلال المنفذ بشكل متزايد ليصل عدد المسافرين بشكل يومي إلى 4000 مسافر بين ليبيين وآخرين أجانب، وكانت حركة المسافرين خلاله قد شهدت توقفًا دام شهرين من الزمن، قبل أن تُعيد الجهات المسؤولة فتحه أمام المسافرين من الجانبين.

كما اتفقت إدارة المنفذ مع الشركة العامة للكهرباء لاستثناء المنفذ الحدودي الأكبر في البلاد من طرح الأحمال لتسهيل إجراءات السفر وتجنّب أزمات الازدحام والانتظار لساعات طويلة.

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