وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعوة نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون بشأن تشكيل جيش أوروبي لحماية دول الاتحاد الأوروبي من الصين وروسيا والولايات المتحدة بــ”الأمر المهين للغاية.

وأضاف ترامب قائلا :

“ربما يجدر بأوروبا أولا أن تدفع حصتها العادلة في حلف شمال الأطلسي الذي تدعمه الولايات المتحدة بشدة”.

يشار أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اقترح أن تشكل دول أوروبا جيشا لحماية نفسها من أعداء محتملين منهم الولايات المتحدة، وفق قوله.

وقال ماكرون في تصريح للإذاعة الفرنسية :

“علينا حماية أنفسنا فيما يتعلق بالصين وروسيا وحتى الولايات المتحدة الأمريكية”.

The post ترامب ينتقد دعوة نظيره الفرنسي بإنشاء جيش أوروبي للتصدي للولايات المتحدة وروسيا والصين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا