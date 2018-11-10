ترامب: سوء الإدارة الفادح للغابات وراء حرائق كاليفورنيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح اليوم السبت إن "سوء الإدارة الفادح للغابات" هو السبب في حريقي غابات خارجين عن السيطرة مستعرين في كاليفورنيا، حيث لقي تسعة أشخاص حتفهم واضطر مئات الآلاف من السكان للمغادرة.

وكتب ترامب في تغريدة على تويتر "لا سبب آخر وراء هذه الحرائق الهائلة والمميتة والمكلفة في كاليفورنيا سوى أن إدارة الغابات سيئة جدا".

وأضاف: "تُمنح مليارات الدولارات كل عام، وتفقد أرواح كثيرة جدا، وكل هذا بسبب سوء الإدارة الفادح للغابات، أصلحوا الأمر الآن وإلا فلن يكون هناك مزيد من المدفوعات الاتحادية!".

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