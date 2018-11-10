اليمن ينتقد نشر واشنطن بوست مقالا كتبه قيادي في صفوف المتمردين

انتقدت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم السبت، نشر صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، مقال رأي كتبه قيادي في صفوف المتمردين الحوثيين، قالت: إنه أمر "معيب"، واصفة الكاتب بأنه "مجرم حرب".

وفي خطوة نادرة، نشرت الصحيفة الأمريكية، الجمعة، مقالا باسم محمد علي الحوثي، القيادي في الجناح السياسي للمتمردين، والذي يقدّم نفسه على أنّه "رئيس اللجنة الثورية العليا".

ولا تحظى سلطة المتمردين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق أخرى في اليمن منذ 2014، ويحظون بدعم إيراني، باعتراف المجتمع الدولي الذي يتعامل مع حكومة تتّخذ من مدينة عدن في الجنوب مقرّا مؤقتا.

وكتب وزير الخارجية اليمني في الحكومة المعترف بها خالد اليماني، عبر حسابه على "تويتر"، بالإنجليزية، "من كان ليتصور أن يرى مجرم حرب من أمثال محمد علي الحوثي، يفبرك لغة سلام في "واشنطن بوست"!.. عملاء إيران بدأوا يجدون طريقهم إلى الصحافة الأمريكية"، وتابع: "يا له من أمر معيب!!".

كما كتب في تغريدة بالعربية "لا يمكن لمن يسفك دماء اليمنيين، ومن انقلب على مخرجات الحوار الوطني، واختطف الدولة بقوة السلاح أن يتشدق باسم السلام".

وجاء نشر المقال في وقت تشن القوات الموالية للحكومة المعترف بها والمدعومة من تحالف عسكري تقوده السعودية في هذا البلد، بالشراكة مع الإمارات، هجومًا كبيرًا في مدينة الحديدة الساحلية بهدف طرد الحوثيين منها.

وكانت الولايات المتحدة دعت في نهاية أكتوبر إلى محادثات سلام في اليمن الذي يشهد حربا دامية منذ سنوات قتل فيها نحو 10 آلاف شخص، في غضون 30 يومًا، لكن العملية العسكرية في الحديدة اشتدّت رغم ذلك.

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